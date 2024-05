Serie A2M, Cuneo Volley si rinforza: Mirco Compagnoni, classe 2003, sarà il terzo centrale

Dopo la blindatura dell'inossidabile coppia formata da Lorenzo Codarin e Marco Volpato, si rinforza il reparto centrali della squadra di Matteo Battocchio per il campionato serie A2 2024/2025.

Dalla Gamma Chimica Brugherio di A3 a Cuneo Volley è in arrivo il giovane Mirco Compagnoni, bresciano, classe 2003.

Cresciuto nelle giovanili di Castiglion delle Stiviere (BS), ha esordito nelle serie nazionali giocando in B con la Power Volley Milano nella stagione 2019/2020, prima di scalare la serie approdano in A3 con Brugherio dove è rimasto per due anni. Durante la stagione 2022/2023 il primo approccio in A2 con la maglia dei Lupi Santa Croce, per tornare a Brugherio nell'annata appena conclusa.

Alto 202 centimetri, nel suo palmares vanta una vittoria ai campionati Europei under 22 con la maglia azzurra nella stagione 2022/2023 ed una Junior League con la Gamma Chimica nel 2021/2022.