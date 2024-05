Volley maschile A3: Savigliano, confermato il libero Daniele Gallo

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare che anche nella stagione sportiva 2024/25 uno dei due liberi della prima squadra impegnata nel campionato di Serie A3 Credem Banca sarà Daniele Gallo.

Ancora insieme, come da molti anni a questa parte. Il numero 6, infatti, è ormai un’istituzione in biancoblu, essendo approdato a Savigliano addirittura ai tempi della Serie C. Da lì, un lungo percorso che, promozione dopo promozione, l’ha visto arrivare fino alla Serie A3 Credem Banca, fino a calcare il taraflex tricolore durante la final four di Coppa Italia dello scorso marzo.

“Questo rapporto va avanti da anni, da quando mi cercarono molto tempo fa, e mi fa piacere che ogni anno si rinnovi questo rispetto da ambo le parti e questa voglia di proseguire insieme – spiega Gallo. Il cambio allenatore? Sicuramente è sempre una cosa particolare: quando hai 31 anni e devi rimetterti in gioco, non è mai facile, ma questo comporta anche nuovi stimoli, che non possono che fare bene a uno sportivo. Non adagiarsi sulle vecchie certezze e abitudini, non può che aiutare a migliorare ancora. La società si è impegnata per allestire di nuovo un roster di tutto rispetto. Anche altre squadre lo stanno facendo, quindi mi aspetto di nuovo un buon livello nel prossimo campionato. Sarà un piacere giocare partite ad alta intensità”.

Tutto il Volley Savigliano, a partire dal presidente Guido Rosso, augura a Daniele che il lungo libro scritto in biancoblu possa arricchirsi con una nuova pagina, ancora migliore delle precedenti.