Dal Checco “Digitale sempre più trasversale e in crescita”

MILANO (ITALPRESS) - "Il digitale è in crescita ed è trasversale: ormai è quasi impensabile riuscire a fare qualunque tipo di attività senza un supporto digitale. Da questo punto di vista questo è un settore che non ha una visione di decrescita. In realtà vediamo una prospettiva molto positiva. Quest'anno dovevamo crescere del 3,1 e invece siamo cresciuti del 2,8 ma per i prossimi 4-5 anni si prevede una crescita intorno al 4-4,5%, quindi passeremo dal valore di 79 miliardi di Pil prodotto dal nostro settore a 90 miliardi". Lo ha detto Massimo Dal Checco, presidente di Anitec-Assinform, l'associazione aderente a Confindustria che raggruppa le imprese ICT e dell'Elettronica di Consumo in Italia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.Dal Checco è stato recentemente eletto presidente di Anitec-Assinform e guiderà l'associazione nel quadriennio 2024-2028. "La sfida per i prossimi quattro anni - ha spiegato - è avere un giusto colloquio con gli stakeholder esterni, prima di tutto l'Europa. Abbiamo visto che sta legiferando tantissimo anche nel nostro settore". Un dialogo pure "con il governo italiano" che "si è strutturato moto bene - ha affermato - in termini di organizzazione per quanto riguarda il nostro settore" e quindi occorre "riuscire a rispondere in maniera adeguata"."Siamo molto democratici - ha poi aggiunto - dal punto di vista aziendale: abbiamo grandi multinazionali che hanno investito molto nel nostro paese, grandi aziende di proprietà di fondi, grandi imprese italiane private o quotate, tante Pmi italiane, piattaforme che oggi hanno un impatto molto forte. Il panorama delle aziende associate è veramente ampio", quindi, secondo Dal Checco, è importante "riuscire a trovare un minimo comune denominatore e rispettare gli interessi di tutti".Parlando del futuro del settore si pensa anche ai giovani e alla loro formazione. "Il problema - ha evidenziato - è il calo della natalità, quindi meno giovani con un impatto non indifferente, e la popolazione che invecchia. Sulla formazione stiamo lavorando tantissimo. Il tema della formazione e quindi delle competenze è alla base ed è trasversale rispetto alle sfide che avremo in futuro".Un altro tema fondamentale è quello della cybersicurezza. "La parte della sicurezza dal punto di vista informatico - ha affermato - non è esclusivamente tecnologia ma c'è anche molta cultura soprattutto oggi in cui è diffuso lo smartworking" perchè "per chi fa gli attacchi è più semplice accedere"."C'è un problema di organizzazione all'interno dell'impresa e una serie di strumenti a cui non bisogna pensare esclusivamente come un costo", ha aggiunto.Ad aprile si è svolta la conferenza Tech7, promossa da Anitec-Assinform insieme alle associazioni Tech dei paesi G7 per discutere sulle priorità in tema di innovazione digitale, cybersicurezza e sviluppo delle tecnologie di frontiera. Per Dal Checco l'aspetto "più interessante" è che "gli argomenti trattati erano comuni a tutti". "Sono stati toccati - ha spiegato - sette punti: la promozione della cooperazione internazionale, quindi supportare le Nazioni nello sviluppo del digitale, investimenti nelle tecnologie emergenti, riduzione del divario digitale e miglioramento delle competenze digitali, la promozione della sicurezza informatica e della resilienza delle infrastrutture digitali, l'accelerazione della trasformazione digitale delle Pmi e del settore pubblico, la promozione di un commercio digitale aperto e responsabile e della libera circolazione dei dati e l'utilizzo delle tecnologie digitali per la sostenibilità e la lotta al cambiamento climatico".Dal Checco è anche presidente di Assafrica & Mediterraneo, la rappresentanza internazionale di Confindustria che supporta le imprese italiane nel loro percorso di crescita in Africa e Medio Oriente.Dal suo punto di vista, il Piano Mattei è "un piano vero, reale dove ci sono veramente capitali per poter fare investimenti in Africa e quindi - ha sottolineato - è un'opportunità enorme per il nostro paese e per le nostre imprese di poter partecipare alla crescita che ci sarà nel mondo africano". Per Dal Checco se l'Africa "cresce in un'ottica occidentale avremo un vicino con cui potremo convivere in maniera più semplice, anche come opportunità di economia per le nostre imprese". - Foto Italpress -(ITALPRESS).