Il Tg2 si fa più bello, studio e sigla completamente rinnovati

(Adnkronos) - "Sono emozionato, da oggi il Tg2 cambia casa". Così il direttore del Tg2 Antonio Preziosi ha presentato oggi il nuovo look del tg che, da domani, apparirà completamente rinnovato sia nella veste grafica che nella sigla. "Un servizio pubblico all’avanguardia deve poter contare su ambientazioni moderne", aggiunge Preziosi. Uno studio che "sarà tenuto vivo dalla nostra grande squadra, e che apparterrà ai nostri telespettatori". Un progetto tutto interno, a cura di Direzione Produzione Tv - Centro Produzione Tv di Roma, per innovare nel solco della tradizione. Ritorno alle radici anche per la sigla, che integra passato e futuro.

"La persona al centro dell’informazione. È questa l’idea che ha ispirato il nuovo studio del Tg2", spiega Preziosi, che poi prosegue: "È un impegno che viene dalla nostra storia e ci proietta verso il futuro. Per questo la nuova sigla contiene una citazione del passato. Quel ‘2’ che si compone in vari colori ci ricorda da dove veniamo e ci spinge a rinnovare l’impegno di serietà e di credibilità verso chi ci ascolta anche in futuro”. Le risorse sono tutte interne. “Il fatto di aver utilizzato professionalità Rai per la progettazione dello studio e anche per la sigla non può che renderci orgogliosi – commenta l’Amministratore delegato Rai Roberto Sergio - e si inserisce nel quadro del nuovo piano industriale che ha al centro proprio l’innovazione, la trasformazione in digital media company e la valorizzazione delle nostre eccellenti maestranze".

Molti i direttori Rai che si sono 'affacciati' a salutare all’inaugurazione del nuovo studio, da Antonio Pionati a Mario Orfeo, da Gian Marco Chiocci a Paolo Petrecca fino ad Alessandra Ferraro. La scenografia del nuovo tg2 è di Flaminia Suri; la progettazione grafica di Alessandro Cossu; il progetto registico è di Silvia Belluscio e Adriano Ilari; il coordinamento tecnico di Salvatore Zaru e Simone Di Battista, mentre il Direttore della fotografia è Stefano Russo.