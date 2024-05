I videogiochi e il loro impatto sulla conoscenza della storia

Tutti noi sappiamo quanto siano importanti i videogiochi per il nostro svago, ma questi prodotti videoludici possono rivestire anche un ruolo diverso. Possono infatti trasformare il semplice divertimento in un'esperienza per certi versi formativa o comunque informativa, calandoci in un'era specifica della storia e insegnandoci ogni suo dettaglio o avvenimento importante. In questi casi, dunque, i videogames diventano degli strumenti al servizio della conoscenza, tramite un media diverso dai libri o dai documentari.

I videogiochi storici e la loro importanza

Esistono alcuni videogiochi in particolare che, per via della loro natura, si prestano meglio a quanto detto poco sopra. Si fa riferimento ai videogames ambientati in epoche storiche precise, che offrono al giocatore la possibilità di immergersi in esse, ad esempio esplorando quei mondi e interagendo con i personaggi più importanti. La narrazione, accompagnata da una ricostruzione grafica molto dettagliata, fornisce un’esperienza unica che può aumentare l’interesse verso l’apprendimento della storia, favorendone una comprensione più profonda e "attiva".

Il valore informativo dei videogiochi storici risiede soprattutto nella loro capacità di presentare la storia non come una successione lineare di date ed eventi, ma come un insieme complesso di cause, effetti e relazioni. I giocatori sono spesso posti di fronte a decisioni morali e strategiche che riflettono le complessità delle situazioni storiche, stimolando una riflessione critica sugli eventi del passato e sulle loro conseguenze nel presente.

Bisogna però sottolineare che non tutti i giochi propongono tale visione lineare, ed esistono anche molti videogame che si concentrano più che altro sulle leggende. Ad esempio, tra le caratteristiche principali della slot Book of Ra troviamo la sua volontà di trasportare il player nel mondo dell'antico Egitto, facendogli assaporare i suoi miti. Non potrebbe essere altrimenti, considerando che parliamo di un periodo storico ancora oggi ricco di enigmi e di fascino.

Alcuni giochi ambientati in epoche storiche diverse

Tra i videogiochi che hanno contribuito alla diffusione della conoscenza storica ne troviamo alcuni che si distinguono per la loro accuratezza. Parliamo ad esempio della serie "Assassin’s Creed", ambientata in diverse epoche, con le sue ricostruzioni dettagliate e la sensazione di vivere davvero nel passato. Un altro esempio è "Valiant Hearts: The Great War", che affronta il tema della Prima Guerra Mondiale attraverso una narrazione ricca di enigmi, di puzzle da risolvere e di emozioni.

La lista dei videogame che si concentrano sulla storia è comunque molto lunga, e include anche titoli come "Age of Empires", "Total War" e "Medieval: Total War". In questi giochi, i giocatori possono rivivere e modificare gli eventi storici, anche se ovviamente in molti casi - come anticipato poco sopra - si basano su leggende e non su fatti storici comprovati. Vale la pena di citare altri titoli appassionanti come Ageod's American Civil War, Faraon, Europa Universalis IV, Patrician III, Ghost of Tsushima, Civilization e addirittura Metal Gear Solid 3, che offre degli spunti per comprendere alcuni scenari della Guerra Fredda. Infine, ecco i giochi dedicati ai pirati come Skull and Bones, Sea of Thieves, Sea Dogs e ancora una volta Assassin's Creed.