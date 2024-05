Corsa in montagna, Campionato Italiano di Staffetta: la Podistica Valle Varaita punta al podio nella categoria Allievi

Domenica 26 maggio a Darfo Boario Terme (BS) è in programma il Campionato Italiano di Staffetta Allievi/e di corsa in montagna, manifestazione valida anche come Trofeo Nazionale Cadetti/e della specialità.

Sarà inoltre una prova indicativa di selezione per l’International Under 18 Mountain Running Cup che quest’anno si svolgerà il 21/22 giugno in Spagna, ragione per la quale, per richiesta tecnica, vi saranno anche atleti in gara individualmente.

Nella categoria allievi, punta al podio Pod. Valle Varaita con il campione italiano individuale di categoria Matteo Bagnus in coppia con Daniele Mattio; ma non starà a guardare nemmeno Sport Project VCO che schiera la coppia rodata formata da Pietro Ruga e Simone Abbatecola, campioni in carica e sul podio tricolore di specialità anche tra i cadetti.

Sarà al via anche una seconda coppia della squadra ossolana, composta da Leonardo Zanoli e Christian Piana.

Tra le allieve, da seguire l’Atl. Pinerolo con Matilde Farinetti e Matilde Grangetto.

Nella prova cadette, da seguire Atl. Susa Adriano Aschieris che schiera la campionessa italiana Anita Pelissero in coppia con Chiara Montanari e Atl. Saluzzo con Vittoria Audifreddi e Anna Laratore.