Hamas: "Ostaggi uccisi in raid Israele, ecco come torneranno"

(Adnkronos) - Hamas ha diffuso un nuovo video in cui si vedono i cadaveri di quelli che, riferiscono i miliziani, sono alcuni degli ostaggi che sarebbero stati uccisi nei raid condotti dalle forze israeliane sulla Striscia di Gaza. Lo riporta l'emittente al-Jazeera. ''Chiedete a Netanyahu e al suo governo quali sono le loro identità e i loro nomi'', si legge nel testo diffuso in arabo, ebraico e inglese. ''Possono dirvi tutto perché li conoscono bene'', prosegue il messaggio. ''Ecco come li riporteranno indietro'', aggiunge il video, mostrando una foto di famiglie israeliane che piangono su una bara.