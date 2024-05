Verissimo, ospiti puntate oggi e domani sabato 25 maggio e domenica 26

(Adnkronos) - Gigi D'Agostino, il 'capitano' della musica dance, ospite di Verissimo nella puntata di oggi, sabato 25 maggio. Il dj, alla prima intervista per la tv italiana, è rimasto a lungo fermo per una malattia prima di tornare in pista.

Quindi, nella trasmissione di oggi, Silvia Toffanin intervista il super modello britannico David Gandy. In studio, spazio a Elettra Lamborghini che ha appena compiuto 30 anni.

Spazio a Carolyn Smith e Carolina Marconi, protagoniste negli ultimi anni della lotta contro il cancro. Infine, un aggiornamento sullo stato di salute di Costantino Vitagliano, alle prese con una patologia autoimmune.

La puntata di domani, domenica 26 maggio, è interamente dedicata a Amici, il talent show di Maria De Filippi, che si è concluso sabato scorso con ascolti record. Riflettori su Sarah, la cantante vincitrice assoluta di questa edizione. Spazio alla ballerina Marisol, vincitrice del premio di categoria. Ospiti a sorpresa anche per gli altri ragazzi arrivati in finale: i cantanti Petit, Holden e Mida e il ballerino Dustin.