Arti marziali, Il Dojo di Cuneo protagonista degli esami per la cintura nera di Taijustu Ninjutsu

Gli allievi dell'Accademia di Arti marziali Il Dojo di Cuneo, Conterno Gabriele e Lavalle Dario, davanti alla Commissione Tecnica formata dai maestri Dragano Giovanni, Gallo Flavio, Revelli Mariano Garello Enrico e altri tecnici, hanno sostenuto l'esame per l'acquisizione della cintura nera di Taijutsu Ninjutsu.



L'esame, per ottenere la cintura nera , non si svolge in un unica giornata, ma si sviluppa nel corso di qualche settimana, nelle quali gli allievi esaminandi sostengono una serie di prove durante gli allenamenti abituali, tra le quali la prova di resistenza che consiste nel combattere per 10 minuti di seguito con le altre cinture nere, senza perdere lucidità e soprattutto gestendo le proprie energie. E oggi dopo circa due ore di tecniche, aggressioni sia libere che con armi tipiche giapponesi e combattimenti vari i suddetti allievi hanno superato brillantemente l'esame ottenendo la tanto agognata cintura nera.



Per il maestro Dragano Giovanni ad ogni cintura nera diplomatasi nella sua Scuola , oltre alla normale soddisfazione che ogni maestro prova, si rinnova l'emozione e la gioia dell'acquisizione della sua prima cintura nera a 19 anni.



Il Maestro Dragano e la Commissione Tecnica si complimentano per gli ottimi esami sostenuti dai due atleti. L'attivita in palestra continua ancora per tutto il mese di giugno,

