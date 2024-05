Roland Garros, Nadal potrebbe non lasciare: annullata cerimonia d'addio

(Adnkronos) - Gli organizzatori del Roland Garros hanno annullato la cerimonia d'addio prevista per Rafael Nadal dopo che il 14 volte campione ha rivelato che, dopotutto, potrebbe non mollare quest'anno. Lo spagnolo, che compirà 38 anni la prossima settimana, avrebbe dovuto ritirarsi alla fine della stagione in corso, ma sabato ha dichiarato di non essere sicuro che il torneo di quest'anno sarà l'ultimo. "Se devo dirvi che è al 100% il mio ultimo Roland Garros, mi dispiace, ma non lo farò, perché non posso prevedere cosa succederà", ha detto.

La direttrice del torneo Amelie Mauresmo ha ammesso che Nadal le aveva già parlato della sua apparente inversione di marcia. "Come potete immaginare, avevamo qualcosa in programma per lui, ma ieri lo ha detto - ce lo aveva detto in realtà anche prima di ieri - che non sa se sarà il suo ultimo Roland Garros. Vuole lasciarsi la porta aperta, forse per tornare l'anno prossimo. Quindi ovviamente non lo spingeremo a fare nulla. È una sua decisione quando vuole avere una cerimonia adeguata. Quindi non la faremo quest'anno. Questo è il suo desiderio, anche se siamo pronti a premere il pulsante".

Nadal affronterà il numero quattro del mondo tedesco Alexander Zverev nella sua partita del primo turno martedì pomeriggio. Mauresmo ha anche rivelato che non ci sarà un addio speciale per Andy Murray, che è anche lui indeciso se concludere quest'anno. "Come Rafa", ha detto. "L'ho chiamato in anticipo e lui ha detto 'Non lo so, non sono sicuro, non facciamo nulla'. "Sembra che non lo sappia, quindi lo rispettiamo".