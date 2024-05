A Busca arriva “La lunga notte delle chiese” per scoprire storia e arte

Venerdi 7 giugno avrà luogo a Busca l’iniziativa “la lunga notte delle chiese”. La manifestazione ha origine dal 2016 in diocesi di Belluno e si è allargata all'Italia, coinvolgendo moltissime Diocesi italiane.

Un’occasione per scoprire anche da parte di chi in chiesa non va la bellezza la storia il valore di luoghi di culto non abbastanza conosciuti. L'Associazione “La Madunina” di Busca ha accolto questa iniziativa che avrà luogo nella chiesa confraternita della SS. Trinità (o La Rossa o La Madonnina) il 7 giugno.

In tale data la chiesa sarà aperta dalle 21 sino all'esaurimento dei visitatori. La serata, con ingresso gratuito, sarà costituita da una varietà di elementi: musica storia, arte, canto filmati su aspetti artistici particolari, cultura in chiave di riflessione e spiritualità. Un'occasione di profonda conoscenza del monumento, dell'arte della fede e della storia di Busca collegato ad essa. Momento di serenità donata dal gruppo musicale giovanile Marabotto e dal coro parrocchiale guidato dal maestro Luciano Migliore. Tutti potranno partecipare dato lo spirito ecumenico dell’evento