A Cuneo torna il Festival dello Studente

Giovedì 30 maggio alle 20.30, al Teatro Don Bosco di Cuneo si alzerà il sipario sulla venticinquesima edizione del Festival dello Studente.

Il Festival rappresenta il culmine del lavoro portato avanti per l’intera durata dell’anno scolastico da studentesse e studenti dei 9 Istituti Superiori coinvolti. Per mesi i ragazzi hanno preparato con cura e passione, con la collaborazione dei propri Professori, gli spettacoli che da giovedì porteranno finalmente in scena sul palcoscenico.

La prima delle due serate dedicate al teatro vedrà salire sul palcoscenico Liceo Scientifico (con “What’s my age again?”), Liceo Classico (con “Il complesso di Edipo”), Liceo De Amicis (con “Che cos’è l’Amore”), Itc Bonelli (con “Yolandi”) e Istituto Grandis (con “Grandi’s Farm – la fattoria degli animali”).

La seconda serata, che si terrà sempre al Don Bosco di Cuneo ed avrà inizio alle 20.30 vedrà cimentarsi sul palco le studentesse e gli studenti di Cpia (il Centro Provinciale di istruzione per adulti alla seconda partecipazione al festival che metterà in scena “Alte Speranze”), Istituto Alberghiero di Dronero (con “Avete detto ricchi?”), Itis (con “Storia di bardi, dei e mura”) e Liceo Artistico (con “Appuntamenti al buio”).

Danza e Musica saranno invece oggetto dell’appuntamento finale in programma dal tardo pomeriggio di giovedì 6 giugno al NuOvo di Cuneo, al termine della cui serata avverranno le premiazioni.

Le performances saranno giudicate da giurie composte da Professionisti esperti nelle varie discipline.

L’ingresso è libero a tutti coloro che vorranno assistere agli spettacoli.

Tra i riconoscimenti in palio, il Trofeo Festival dello Studente che si porterà a “casa” la Scuola che avrà ottenuto il maggior punteggio assoluto in tutte le discipline in gara; il “trombettiere d’oro” con cui vengono premiati gli studenti che si sono maggiormente distinti delle discipline del teatro, della danza e della musica; inoltre per il secondo anno consecutivo ci sarà anche il “Premio Empatia” in ricordo di Guido Bonino, grande amico ed appassionato del Festival. Spazio anche alle menzioni per gli studenti che si saranno distinti nelle varie discipline.

Importantissimo il sostegno del Comune di Cuneo, di Fondazione CRC e Fondazione CRT.