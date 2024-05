A Racconigi un weekend ricco di eventi con Mercato Europeo, Straracconigi e tante altre iniziative

Questo weekend è in programma a Racconigi una vasta varietà di eventi, tra sport, cultura, buon cibo e divertimento.

Per la prima volta verrà ospitato in città il Mercato Europeo di Confesercenti, rassegna itinerante di Street Food e artigianato proveniente da tutta Europa, che da marzo a ottobre tocca le più importanti città italiane da nord a sud. A partire dalle 12 di venerdì 31 maggio fino alle 22 di domenica 2 giugno, nella splendida cornice di piazza Carlo Alberto, sarà possibile assaggiare piatti tipici delle cucine tradizionali di diversi paesi europei e non solo. Saranno presenti gli stand di Grecia, Spagna, Olanda, Argentina, oltre ovviamente alle tipicità della cucina italiana, ai birrifici artigianali e ai prodotti tipici.

Gli orari di apertura degli stand sono i seguenti: venerdì 31 maggio dalle 12:00 alle 24, sabato 1 giugno dalle 10:00 alle 24:00 e domenica 2 giugno dalle 10:00 alle 22. L'ingresso è libero.

Nella serata di sabato, dalle ore 22 a mezzanotte, è inoltre prevista una serata musicale con l'esibizione del gruppo Alcastel, organizzata dal gruppo Racconigi Attiva.

“Il Mercato Europeo è un evento organizzato da Confesercenti in tutta Italia e, quando mi è stato chiesto di proporre una location sul territorio, io non ho potuto fare a meno di pensare a Racconigi e alla splendida location di piazza Carlo Alberto –commenta Chiara Voghera Presidente territoriale di Confesercenti Cuneo e Provincia- Racconigi si anima quando vengono proposte delle iniziative e, se questa edizione dovesse andare bene, Racconigi potrebbe essere inserito come tappa fissa del Mercato Europeo di Confesercenti aumentando anche eventualmente il numero degli operatori presenti ”.

A seguire, nell’ambito dell’iniziativa I Giardini delle Essenze dell’associazione le Terre dei Savoia, sabato 1 giugno, dalle ore 15 alle ore 18:30, e domenica 2 giugno, dalle 10 alle 18:30, il Museo Giardino della Civiltà della Seta “Mario Monasterolo” di Racconigi sarà aperto e propone visite gratuite. Previsto anche, domenica 2 giugno, un laboratorio di trattura della seta (ore 11 e ore 16:30) e visite tematiche al Castello di Racconigi e ai giardini reali (ore 11 e 14:30) per far scoprire al pubblico l’immensa ricchezza botanica, paesaggistica e storica del territorio.

Spazio allo sport domenica 2 giugno con la 16esima edizione della Straracconigi: una corsa non competitiva di 5,6 km nel parco del Castello di Racconigi e per le vie del paese, con partenza alle ore 9:30.

“La Straracconigi è nata nel 2005 come un piccolo evento e negli anni è riuscita a diventare una vera e propria tradizione per la città, con oltre mille partecipanti nelle scorse edizioni –commenta Daniele Rossetti dell’associazione Atletica Racconigi- Al termine della corsa è prevista l’estrazione di alcuni premi, tra cui una bicicletta offerta dalla Fondazione Cassa di Risparmio”.

Si ricordano inoltre i seguenti appuntamenti: venerdì 31 maggio, alle ore 20:45, alla Soms è previsto lo spettacolo “Scapigliatura – letture teatrali di racconti brevi, a conclusione dell’anno accademico dell’UniTre, sempre venerdì è previsto un nuovo appuntamento con “Pillole di Palio”, a cura del Borgo Macra: il ritrovo sarà al bar Kiosko alle 19, con djset, cibo e drink. Inoltre, sabato e domenica, dalle 15:30 alle 18:30, alla Pinacoteca Civica Levis Sismonda di Racconigi sarà possibile visitare la mostra personale dell’artista Sergio Ùnia dal titolo “L’incantamento della forma”.