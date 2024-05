Alba: via Saragat con senso unico di marcia e nuovi stalli bianchi

Da oggi, lunedì 27 maggio, nel quartiere Moretta in via Giuseppe Saragat è stato istituito il senso unico di marcia, con direzione da via Pinot Gallizio verso via Carlo Cencio.



La richiesta di modifica della viabilità era pervenuta all’assessorato alla Viabilità del Comune di Alba da parte dei cittadini e del Comitato di quartiere per rendere più sicura la circolazione e più scorrevole il traffico. La richiesta è stata valutata positivamente ed accolta.

Lungo la strada, fino ad oggi, si viaggiava con difficoltà e rallentamenti nei due sensi di marcia a causa del restringimento della carreggiata per le auto parcheggiate nonostante l’assenza di stalli.

L’Amministrazione comunale ha così deciso di realizzare nuovi parcheggi bianchi al servizio del quartiere e di istituire il senso unico lungo la via.