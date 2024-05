La banda musicale Giovanile Anbima Cuneo in concerto a Narzole

Sabato 1 giugno 2024 alle ore 21.00 avrà luogo a Narzole presso il cortile del Municipio il primo concerto della stagione 2024 della Banda Musicale Giovanile Anbima Cuneo. Il concerto, organizzato in collaborazione con la locale banda musicale e con il Comune di Narzole, vuole rappresentare il giusto tributo alla Filarmonica Narzolese in occasione del suo 35° anno dalla ricostituzione.

La banda musicale giovanile Anbima Cuneo è attualmente composta da circa 40 ragazzi in età compresa tra i 13 e i 27 anni provenienti dalle formazioni bandistiche della Provincia di Cuneo e quest’anno è diretta dal Prof. Davide Casafina, giovane e valente direttore esperto nella direzione delle formazioni giovanili.. La Banda Musicale Giovanile dell’Anbima Cuneo si è costituita nel 2010 quale percorso di un progetto denominato GIOVANINBANDA, voluto dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Piemonte in occasione delle iniziative di “Torino 2010 - Capitale Europea dei Giovani”.

GIOVANINBANDA si propone di offrire alcuni momenti formativi qualificanti utili per accrescere l’esperienza musicale dei giovani strumentisti partecipanti.

Ed è questa la filosofia che la Banda Musicale Giovanile Anbima Cuneo vuole rappresentare; non come formazione stabile ma quale laboratorio d’eccellenza in cui, a rotazione, gli strumentisti possano arricchire la propria abilità musicale che esercitano normalmente nei Complessi Bandistici di appartenenza.

La formazione giovanile cuneese si esibisce in varie località della provincia in occasioni di particolare significato per le formazioni bandistiche. Il concerto di Narzole è il primo di tre eventi che si svolgeranno durante l’anno in Provincia di Cuneo e che avranno il compito di celebrare importanti anniversari di compagini bandistiche della Granda. Il concerto è ad ingresso libero. In caso di maltempo si svolgerà presso l’Oratorio.