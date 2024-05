Pannelli fatti dai bimbi per i bimbi: inaugurato il percorso Storia, Natura, Avventura al Parco Grandis di Borgo

È stato inaugurato questa mattina, lunedì 27 maggio, il percorso Storia, Natura, Avventura al Parco Grandis di Borgo San Dalmazzo.

Si tratta di quattro pannelli ad altezza bimbi con informazioni sulla famiglia Grandis (che ha donato l'area al Comune), sul parco, sulla botanica e sul castello. “Un lavoro fatto con le scuole primaria e media. Sono pannelli semplici fatti dai bimbi per i bimbi”, ha spiegato l'assessora Michela Galvagno.

Un progetto promosso dal Comune grazie alla collaborazione con l'Istituto coprensivo “Grandis” i cui allievi delle classi prime della scuola media, nel corso dell'anno scolastico 2023/24, hanno co-progettato i contenuti dei pannelli informativi grazie alla supervisione dello storico Walter Cesana, e dei professori Fabio Giulio Grandis e Anna Rizza, entrambi discendenti della famiglia Grandis. Un lavoro coordinato da noau, officina culturale, e grazie al contributo della Fondazione CRC.

All'inaugurazione erano presenti i ragazzi che hanno lavorato al progetto con i docenti e la dirigente Luciana Ortu, oltre alla sindaca Roberta Robbione, l'assessora Michela Galvagno, l'assessore Armando Boaglio e la consigliera Luisa Giorda.

“Grazie a tutti di essere qua – ha dichiarato la sindaca Robbione -. Questo è un progetto che arricchisce il Parco Grandis che noi amiamo. Un lavoro importante fatto dai ragazzi. Potrete dire 'ho contribuito anche io a rendere più bello questo parco'. Venite a giocare in questo parco e lasciatelo come lo avete trovato”.

“Per me e per la mia famiglia è un onore e un piacere che questo parco sia vissuto – ha aggiunto il prof. Fabio Giulio Grandis -. Amatelo. È vostro. Godetevelo e venite qui a giocare il più spesso possibile. Questo parco lo chiamavano castello perché qui ci sono le rovine”.

Ha chiuso gli interventi lo storico Walter Cesana: “A volte abbiamo un'idea sbagliata della storia. La storia è quello che fate oggi. Oggi avete fatto la storia. Incuriositevi. Perché c'è questo parco? Perché si chiama Grandis? Scopritelo e raccontate la storia di Borgo ai vostri amici. Abbiamo una storia di duemila anni. Il castello e il parco Grandis ne hanno più di mille. Quelle date sulla linea del tempo sono fondamentali. Qui è venuto Federico Barbarossa. La grande storia è passata attraverso Borgo San Dalmazzo”.