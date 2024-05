Prima riunione della Cabina di Coordinamento PNRR presso la Prefettura di Cuneo

In data odierna si è tenuta la riunione di insediamento, coordinata dal Presidente del Consiglio del Ministri, di tutte le cabine di coordinamento, istituite presso le Prefetture ai sensi dell'art. 9 del Decreto-Legge n. 19 del 2 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n.56, per definire il piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale.



L'evento, in videocollegamento dalla Prefettura di Roma, ha visto la partecipazione del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto nonché dei Prefetti e dei componenti delle cabine di coordinamento.

La cabina di coordinamento istituita presso questa Prefettura, presieduta dal Prefetto Fabrizia Triolo, ha quindi dato avvio ai lavori alla presenza della Provincia di Cuneo, dell'ANCI Piemonte, del Comune di Cuneo e della Ragioneria Territoriale dello Stato di Cuneo.



Nell'occasione, è stato ribadito il ruolo centrale della collaborazione tra le amministrazioni attive sul territorio, al fine di garantire la tempestiva ed efficace realizzazione dei progetti PNRR ed il loro

corretto monitoraggio.