Questo fine settimana ritorna Florete Flores a Vicoforte

Sabato 1 e domenica 2 giugno, dalle 9 alle 20, l’area circostante la Basilica di Vicoforte ospiterà fiori, piante e spettacoli e la possibilità di pranzare e divertirsi, anche grazie all’iniziativa enogastronomica Fior di Proloco organizzata dalla Pro Vicoforte.

Saranno infatti presenti, nel tradizionale spazio loro riservato, una decina di Proloco provenienti da diversi paesi della zona, ma anche dal biellese e dalla Liguria, che consentiranno di gustare prodotti e piatti locali e tipici.

La mostra mercato Florete Flores, che vanta importanti edizioni del passato con alcune forzate interruzioni, mantiene le caratteristiche florovivaistiche e giungeranno piante e fiori provenienti da diverse parti d’Italia presentati da vivaisti che racconteranno anche i loro segreti per farli durare a lungo ed associarli tra loro in giardino e sul balcone.

Le due giornate consentiranno quindi di fare shopping di piante e fiori, ma anche di praticare giardinaggio, sorseggiare aperitivi e lasciarsi coinvolgere in giochi vecchi e nuovi, alcuni dei quali avranno scopi didattici per imparare a comprendere i fiori e le piante ed a rispettare l’ambiente.

"Saranno due belle giornate di svago per tutti, grandi e piccini, amanti dei fiori e delle piante e amanti di giochi, del buon cibo e della bella musica nella serata di sabato. - commenta il vice sindaco, Roberto Botto.

Può essere quindi per tutti un fine settimana speciale per gustare momenti di convivialità, di incontri con giardinieri e personaggi giocosi e con diverse attività ludiche e pratiche per adulti e bambini.

Nella giornata di sabato sarà presente anche il maestro giardiniere Carlo Pagani che animerà la zona dedicata ai laboratori ed alle conversazioni

Sarà esposta la Xiloteca del Comune di Vicoforte, oltre all’esposizione di erbe spontanee presentate dal Gruppo Micologico Cebano.

Per coloro che lo desiderano, grazie alla collaborazione con Kalatà, sarà possibile salire sulla cupola del Santuario, la più grande del mondo a forma ellittica.

Sabato sera alle 21,45 si esibiranno i Way to Hollywood per una bella serata di musica live.