Tutto su vita e arte di Mario Malfatti, autore del gran monumento ai Caduti di Mondovì

La figura e l’opera dello scultore Mario Malfatti (1882-1946)i, autore del grande monumento ai Caduti di Mondovì inaugurato nel1927, sono state richiamate e analizzate a fondo nel convegno di sabato scorso nell’antico Palazzo di Città a Piazza. Promosso dal Centro Studi Monregalesi su impulso del presidente ing. Teresio Sordo e con l’appoggio del locale Lion’s club, l’incontro si è valso di tre ampie relazioni: nell’ordine, di Ernesto Billò, del dott. Walter Canavesio già ispettore della Sovraintendenza, della dott. Laura Marino direttrice del Museo diocesano di Cuneo. Tutti e tre i relatori hanno avuto più volte a che fare direttamente con l’opera di Malfatti, con la sua storia, i suoi riferimenti, la sua valorizzazione e con i problemi di conservazione, specie dei rilievi bronzei e dei gessi preparatori donati degli eredi.

Figlio di un valente mobiliere attivo a Mondovì Breo, Mario Malfatti studiò all’Albertina di Torino in anni in cui lo stile floreale si veniva affermando nel gusto e nelle varie arti, comprese quelle applicate. Fu allievo e aiuto del genovese Luigi Orengo e poi del prestigioso Leonardo Bistolfi, artista che proveniva egli pure dall’artigianato e puntava a superare la barriera tra arti belle e arti applicate. Una lezione che Malfatti portò avanti con apporti creativi sia nella progettazione di opere funerarie (per la ditta Catella), sia in opere di modellato e di scultura culminate nella realizzazione del mosso e severo monumento ai Caduti di Mondovì che gli richiese tre intensi anni di lavoro. Ma ogni altro aspetto della sua ispirazione e della sua opera è stato ben evidenziato dagli interventi (questi i temi: Malfatti, dalla bottega artigiana alla scultura monumentale; M., un monregalese che guardava lontano; La forma e lo spirito: riscoperta dell’arte di M.).

A conferma del valore e dell’interesse per questo nostro artista del primo Novecento, è stata anche allestita una mostra volante con grandi pannelli fotografici e con lezioni dettagliate e illuminanti; ed è seguita una visita guidata ai numerosi gessi ben sistemati e conservati nella suggestiva vicina cripta della “Misericordia”.

Il pubblico numeroso e attento si è augurato che gli atti del convegno siano quanto prima dati alle stampe e che nel 2027, primo centenario dell’inaugurazione del Monumento ai Caduti, il grande altorilievo realizzato da Malfatti e da lui generosamente donato alla città possa essere adeguatamente restaurato.