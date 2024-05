Bra, Maria Ausiliatrice in trionfo per il quartiere Oltre-ferrovia (FOTO)

Salutata da drappi colorati, da fiori e da tanti fedeli, la Madonna di don Bosco è tornata tra le vie del quartiere Oltre-ferrovia, che si è fermato per assistere alla tradizionale processione.

La statua ha iniziato il suo “cammino” dal cortile dell’Istituto San Domenico Savio di viale Rimembranze. Qui ha fatto ritorno dopo un percorso segnato da una grande partecipazione di gente, che ha intonato preghiere e canti per Lei, aiuto dei cristiani e faro che illumina la via per giungere a Dio.