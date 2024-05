Crypto IA: FET e OCEAN sono in calo, mentre WienerAI raggiunge i 3 milioni in presale

Le criptovalute e l'intelligenza artificiale rappresentano due delle tecnologie più rivoluzionarie del nostro tempo, ciascuna con un potenziale enorme per trasformare vari settori.

Gli asset digitali si sono ripresi molto bene dalla crisi del 2022, generata dal crollo dell’exchange FTX. Dopo una la crescita del 2023, le criptovalute hanno ottenuto un maggiore consenso da parte degli investitori istituzionali grazie all’approvazione degli ETF Spot sul Bitcoin da parte della SEC.

Allo stesso tempo, l’intelligenza artificiale ha fatto dei passi da gigante, diventando di utilizzo pubblico grazie ai chatbot IA come ChatGPT e Google Gemini.

Non è raro che questi vengano utilizzati dagli analisti per le previsioni sulle criptovalute. Tramite il riconoscimento di pattern e l'apprendimento dai dati, le IA sono in grado di analizzare una grande quantità di dati in breve tempo, per fornire informazioni sul valore degli asset.

Inoltre, l’intelligenza artificiale viene utilizzata nel campo delle criptovalute per la sicurezza della blockchain, in quanto è in grado di trovare falle velocemente e dare la possibilità agli sviluppatori di intervenire tempestivamente.

I bot di trading basati su IA, come quello sviluppato da WienerAI, possono dare utili suggerimenti sul trading, valutando i modelli di mercato predefiniti e sfruttando gli algoritmi di apprendimento automatico. Questo non solo migliora la velocità e l'efficienza del trading, ma facilita l’accesso al mercato anche da parte dei trader alle prime armi.

Fetch.ai e Ocean Protocol in calo

Fetch.ai è una piattaforma open source decentralizzata che sfrutta l’intelligenza artificiale per la creazione di un’economia digitale. Gli agenti autonomi di Fetch.ai sono in grado di eseguire attività complesse come le analisi predittive in diversi campi. Il token FET è in calo da 24 ore, con una perdita dell’1,06% che lo ha portato a 2,06 dollari.

Anche Ocean Protocol, un’altra crypto IA, si trova in calo. Il progetto costruito su Ethereum ha come obiettivo la creazione di un ecosistema decentralizzato per la condivisione di dati e servizi legati ai dati tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Il token OCEAN ha subito un calo dell’1,38% nelle ultime 24 ore, scendendo a 0,862 dollari.

WienerAI raccoglie 3 milioni di dollari

Nonostante il recente calo di Fetch.ai e Ocean Protocol, l’interesse per le crypto IA resta molto alto. Infatti, i trader stanno puntando sulla presale di un nuovo token basato sull’intelligenza artificiale chiamato WienerAI.

Il progetto ha raccolto più di 3 milioni di dollari, con il token WAI venduto a un valore di 0,000711 dollari. WienerAI combina la simpatia delle meme coin con l’utilità di un trading bot di criptovalute, seguendo l’esempio di altri token simili come Scotty The AI.

La mascotte di WienerAI è un bassotto amante della tecnologia, capace di navigare nella blockchain e sugli exchange per guidare i trader nelle loro operazioni.

Il bot del progetto è stato progettato con in mente l’accessibilità e sarà dotato di un’interfaccia intuitiva che permetterà anche ai principianti di poterlo utilizzare per ricevere suggerimenti sugli investimenti in criptovalute e previsioni sul loro valore.

Questo è particolarmente importante in un settore complesso come quello delle criptovalute, dove le barriere all'ingresso possono essere elevate a causa della necessità di comprendere concetti tecnici e di mercato.

WienerAI può consigliare i migliori DEX per acquistare i token desiderati al valore più conveniente rappresenta, aiutando gli utenti a massimizzare i loro profitti.

Il bot verrà lanciato dopo il listing di WAI sugli exchange. I titolari del token potranno utilizzare il bot gratuitamente, senza alcuna commissione.

Comprando il WAI con ETH, USDT o carta di credito sul sito ufficiale della presale sarà possibile fare staking e guadagnare ricompense passive in base all'APY (attualmente del 327%), con un tasso di 3938 Wiener per blocco Ethereum, distribuiti nell'arco di due anni.

