Il Dott. Paolo Boretto, specialista in Cardiologia, riceve anche presso lo Studio Medico Galeno di Saluzzo

Specialista in Cardiologia presso lo Studio Medico di Saluzzo, il Dott. Paolo Boretto si è laureato in Medicina nel 2017 con la votazione di 110 con lode, e si è specializzato in Cardiologia a Torino nel 2022 con la votazione di 70/70 con lode dopo un periodo formativo presso l’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi.

Attualmente è dirigente medico presso l’Ospedale Molinette - Città della Salute e della Scienza di Torino - Cardiologia Universitaria, presso il quale svolge attività di cardiologia clinica, terapia intensiva cardiologica ed ecocardiografia transtoracica per la valutazione della funzione cardiaca e delle patologie valvolari. Svolge inoltre attività di ricerca clinica nell’ambito dello scompenso cardiaco acuto.

I campi di interesse che alimentano la sua professionalità sono i seguenti:

Prevenzione e gestione della cardiopatia ischemica: infarto miocardico acuto, dolore toracico anginoso cronico a riposo e da sforzo;

Cardiomiopatie e stratificazione del rischio cardiovascolare;

Fibrillazione atriale e aritmie cardiache.

È possibile prendere appuntamento dal Dott. Paolo Boretto contattando lo Studio Medico.

Studio Medico Galeno - Via Bagni 1/M - Saluzzo (CN)

Tel. 0175 42088 / Cell. 349 0914445 – Mail: studio.galeno@alice.it