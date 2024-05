Savigliano, il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Cuneo premia la creatività degli studenti cuneesi

Si svolgerà lunedì 3 giugno alle ore 10,00 a Savigliano, nel salone della sede di zona di Confartigianato, (via Molinasso, 18) la cerimonia di premiazione del concorso di idee: “Creazione della brochure di presentazione del Movimento Donne Impresa” indetto dallo stesso Movimento per richiamare l’attenzione dei giovani sulla funzione sociale dell’artigianato ed in particolare sull’imprenditorialità femminile.

Alla competizione hanno partecipato 4 istituti scolastici di secondo grado della provincia di Cuneo con 58 studenti, presentando in totale 43 elaborati.

Una giuria di esperti ha valutato attentamente le brochure attraverso alcuni parametri grafici e di contenuto, dal valore estetico, alla coerenza testuale, all’efficacia comunicativa fino alla facilità di riproduzione.

All’appuntamento parteciperanno il presidente di Confartigianato Imprese Cuneo Luca Crosetto, la presidente del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Cuneo Rosalba Murialdo, affiancata dalle “colleghe” Sara Origlia presidente regionale e Daniela Biolatto presidente nazionale del Movimento.

Al termine della premiazione, i giovani studenti avranno anche modo di visitare il laboratorio di FabLab Cuneo, operativo presso la sede saviglianese di Confartigianato, che collabora con l’iniziativa mettendo “in premio” delle ore di esercitazioni pratiche durante le quali le ragazze e i ragazzi vincitori avranno modo di cimentarsi con le numerose attrezzature di “fabbricazione digitale” presenti nell’attrezzata struttura.

«Abbiamo accolto con grande soddisfazione – dichiara la presidente Murialdo – la grande partecipazione delle scuole cuneesi al nostro concorso. Al di là della graduatoria che consacrerà i primi tre classificati, vorrei esprimere, a nome mio e di tutto il Movimento, un plauso particolare a tutti i partecipanti i quali, nel realizzare i loro elaborati, hanno dimostrato massimo impegno e serietà».