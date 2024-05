Cortemilia, oltre 400 piloti da tutta Italia attesi domenica al Trofeo Nazionale Ktm

Fervono i preparativi per il Trofeo Nazionale Ktm, che domenica 2 giugno raccoglierà a Cortemilia più di 400 piloti provenienti da tutta Italia.

L’evento organizzato dal Motoclub 100 Torri di Alba, è un importante appuntamento per Cortemilia e per tutto il territorio dell’Alta Langa che in questi giorni si sta preparano per accogliere i numerosi partecipanti.

Gli appuntamenti per questa manifestazione sono molteplici, a partire da quello in programma per venerdì 31 maggio per le vie del centro storico: “Endurofest – musica, gastronomia e shopping”.

Organizzato dal Comune di Cortemilia, in collaborazione con il Comitato Artigiani e Commercianti, a partire dal pomeriggio per le vie del centro storico bancarelle, negozi aperti fino alle ore 22.00 e dalle 19.30 distribuzione di Ravioli e Panini con salsiccia accompagnati da musica.

Sabato 1° giugno, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18 presso gli impianti sportivi in Località San Rocco, in collaborazione con JMX Scuola Cross e Motoclub 100 Torri verrà proposto “Kids Academy”.

Per i bambini dai 5 ai 10 anni sarà possibile partecipare ad una lezione per vivere in piena sicurezza un’esperienza di guida in sella ad una minicross KTM SX-E! Per info 339.3010798

«Ringraziamo il Motoclub 100 Torri per aver scelto di inserire Cortemilia nell’organizzazione di questo importante evento nazionale – conclude il primo cittadino Roberto Bodrito -. Il nostro obiettivo è quello di promuovere Cortemilia oltre che con la nocciola e i prodotti tipici, con la cultura ed eventi sportivi, come questo, che possano avere una ricaduta promozionale e commerciale per tutto il territorio».