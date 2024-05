Ad Ottobiano Francesca Cagna è terza nella Sprint e seconda in gara uno

Francesca Cagna prima del via

L’ormeese Francesca Cagna ha preso parte, nello scorso week end, alla seconda prova del campionato CNV, in programma sulla pista pavese “South Milano” di Ottobiano.

Impegnata nella categoria Pit Bike GP 160 Prototipi difendendo i colori del Team SdK Shop di Sandrokan Tarantino, ha concluso la gara sprint in terza posizione, mentre in gara uno ha chiuso in seconda posizione, alle spalle di Massimo Volpari (Team Motolife).

Tutto sembrava procedere bene quando, nel corso di gara due, un avversario ha tagliato la strada a Fra146, che è incappata in una caduta costatale botte e contusioni un po’ dovunque, incidente che l’ha costretta in ospedale per controlli.

Auguriamo alla coriacea Francesca di riprendersi al più presto, per potersi trovare pronta in occasione della terza tappa del campionato CNV.