Vallelunga - Valentin Arnaud è sesto nel Trofeo Kawasaki Ninja 400

Campagnano (Roma), 25/26 maggio. Il circuito “Piero Taruffi” di Vallelunga ha ospitato, insieme ad un ricco programma di gare, anche quella riservata al Trofeo Kawasaki Ninja ZX 4RR, alla quale è iscritto il conduttore transalpino del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo Valentin Arnaud.

La gara se l’è aggiudicata l’esperto Thomas Brianti, che ha preceduto Samuel Treccani e Diego Goretti, mentre Valentin Arnaud, che ha avuto qualche noia meccanica ed è alla guida di un mezzo meno performante rispetto a quelli degli avversari, ha chiuso in sesta posizione.

“Abbiamo molte difficoltà nel campionato - ha riferito il padre di Valentin, Stephan -. Il motore della nostra moto non è preparato e non siamo in un team... E’ difficile, almeno per ora, fare di più, ma perseveremo! Valentin è stato sesto, ma non è la posizione che gli appartiene, inoltre ha avuto dei problemi al cambio. I cinque piloti che lo precedono hanno tutti una moto molto ben preparata, con telemetria e tutto il resto, mentre la nostra è praticamente di serie! Vedremo di adeguarci per le prossime gare”.