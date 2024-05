Fratelli d'Italia, i candidati alle prossime elezioni a raccolta per il ministro Crosetto [VIDEO]

Serata al Centro Incontri della Provincia di Cuneo venerdì scorso dedicata al ministro della Difesa Guido Crosetto, che nonostante le precarie condizioni di salute ci ha tenuto a collegarsi con “la sua terra”, come lui stesso ha precisato.



In collegamento da Roma è stato intervisto dal giornalista Massimo Giletti in sala a Cuneo su vari temi di attualità, dalle riforme proposte dal governo come il redditometro e il premierato, ai conflitti in Ucraina e in Israele.



Infine, passando alla pagina elettorale non ha risparmiato parole di supporto e stima per i candidati alle prossime elezioni regionali ed europee.

Guarda qui il video:



Un'occasione di riflessione e di analisi sull'impegno e sulle caratteristiche con cui proseguire l'attività politica.



Federica Barbero ricorda la doppia corsa elettorale sia per la Regione che per il Parlamento europeo: “Sono onorata – commenta – della scelta del mio partito, ci stiamo impegnando tanto per essere al servizio della nostra provincia Granda e continueremo a farlo. Uno dei primi punti di impegno a favore della seconda esportatrice in Piemonte è risolvere le criticità legate alle infrastrutture”.



Elisa Tarasco, candidata alle regionali: “Ci siamo riuniti tutti ad ascoltare il nostro ministro Crosetto, sempre molto utile e interessante. Personalmente sono molto presente sul territorio per raccogliere le istanze delle persone.



Roberto Russo, candidato alle regionali dichiara: “Ascoltare l'amico Crosetto è sempre una cosa importante per tutto il partito e il suo territorio. Per quanto mi riguarda grazie al mio passato di assessore provinciale credo di poter affermare di conoscere in modo approfondito le esigenze del territorio e di poter portare un reale contributo avvalendomi della militanza politica e amministrativa”.



Anche Enzo Tassone, candidato al Consiglio regionale, onorato del supporto del ministro Crosetto ha ricordato le battaglie di Fratelli d'Italia per il territorio provinciale: “Dalla viabilità viaria e ferroviaria, infrastrutture, alle tematiche agricole, ai servizi scolastici vogliamo portare con forza le nostre istanze in Regione”.



Giovanni Crosetto, candidato alle Europee, spiega i progetti legati alle attività produttive piemontesi: “Pensiamo alle transizioni di oggi: ecologica, energetica e digitale, che vanno governate. L'auto elettrica dal 2035 per noi va frenata, va fatta con i tempi giusti, verso un'energia sostenibile come quella non semplice del nucleare nell'interesse delle persone e delle industrie”.