I 5 Stelle in tour per la Granda per promuovere la candidatura di Sarah Disabato

In viaggio in camper tra le province piemontesi per promuovere la candidatura di Sarah Disabato a presidente della Regione.

Oggi tappa in Granda per il Movimento 5 stelle che, dopo lo stop a Dronero, è arrivato in piazza Europa a Cuneo. Presenti il candidato consigliere regionale Ivano Martinetti, albese e consigliere uscente, assieme agli onorevoli Chiara Appendino e Nino Iaria.

Martinetti ha scelto di essere in piazza Europa anche per chiedere chiarezza sul futuro dei cedri, che l'amministrazione vuole abbattere contro la volontà di tanti cittadini.

Cruciale nel suo intervento il tema sanità, così come lo è stato nel breve intervento di Chiara Appendino, che su questo tema ha bocciato sia il governo di Cirio che quello di Sergio Chiamparino.