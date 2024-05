Martinetti (M5S): “Canapa, la furia proibizionista di Meloni e Salvini colpisce lavoratori e aziende piemontesi. Cirio si faccia sentire con il governo”

Riceviamo e pubblichiamo.

***

La furia proibizionista di Meloni e Salvini rischia di mettere in ginocchio la filiera della canapa in Italia e in Piemonte.

Sono molto pericolosi i potenziali effetti dell'emendamento presentato dal Governo al nuovo Ddl sicurezza con cui si vieta la coltivazione la vendita di infiorescenze della cosiddetta cannabis legale (con Thc inferiore allo 0.2%). Di fatto si equipara un prodotto innocuo con uno stupefacente.

Cirio e la sua Giunta hanno il dovere di farsi sentire con il Governo. In ballo ci sono posti di lavoro, aziende e il futuro di un'antica vocazione del nostro Piemonte, recentemente sostenuta proprio da una legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale di cui sono stato primo firmatario (n. 12/2021 Sostegno alla coltura della canapa e alle relative filiere produttive).

Il Piemonte non può stare zitto. Lo deve alla propria storia ed ai propri lavoratori. Lo deve a chi, faticosamente, sta rilanciando un nuovo settore produttivo sostenibile e in linea con gli obiettivi della transizione agro ecologica.

Da parte mia proseguirò con la campagna di sensibilizzazione sul tema, distribuendo gli ormai conosciuti biscotti di canapa e nocciola al 100% piemontesi, affinché si cancelli una volta per tutte l'errata equazione “canapa uguale droga”.

Ivano Martinetti,

candidato consigliere regionale Movimento 5 Stelle