Regionali, Delia Revelli: “La rinascita della montagna tra innovazione e sostenibilità”

Delia Revelli, candidata alle elezioni regionali del prossimo giugno conForza Italia, ha presentato la sua missione per un futuro dinamico e sostenibile delle aree montane.

La Rivoluzione Digitale in Montagna

L'accesso ai collegamenti internet ad alta velocità rappresenta una svolta epocale per le unioni montane. "Assicurare l'accesso ai servizi sanitari tramite tecnologie digitali è essenziale per colmare le lacune esistenti e migliorare la qualità della vita", ha affermato. Delia punta a fare in modo che i collegamenti internet ad alta velocità diventino una realtà imprescindibile, garantendo così la presenza delle persone sul territorio.

Innovazione nei Servizi: Monitoraggio del Territorio

"Per ora, è cruciale monitorare il territorio e garantire servizi essenziali, dalle forniture alimentari all'assistenza sanitaria a domicilio", ha aggiunto Revelli. Inoltre, è fondamentale implementare il monitoraggio del territorio sul piano idrogeologico, la pulizia dei fiumi e il controllo delle aree più a rischio.

Valorizzazione dei Prodotti Tipici: Tradizione e Sostenibilità

La protezione e la promozione dei prodotti tipici agricoli e artigianali sono fondamentali. Delia Revelli ha proposto la creazione di strutture dedicate alla somministrazione di bevande e cibo non industriali, sottolineando che "senza la somministrazione, i soli prodotti non riescono a sostenersi economicamente".

Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali

Delia ha parlato di un utilizzo consapevole del patrimonio forestale, con incentivi per gli imprenditori che promuovano una gestione ambientale senza sacrificare la redditività. "È possibile coniugare sostenibilità e profitto attraverso una gestione intelligente delle risorse", ha sostenuto.

Scuole e Trasporti: Investire sui Giovani

Le scuole, a partire dagli asili, devono essere una priorità per il territorio montano. "Garantire trasporti adeguati e strutture scolastiche all'avanguardia è fondamentale per attrarre giovani coppie e assicurare un futuro prospero alla comunità", ha dichiarato la candidata. È inoltre essenziale garantire presidi sanitari efficienti per le terre alte, anche attraverso un efficiente servizio di telemedicina.

Alpeggio: Custodi della Tradizione e del Paesaggio

L'attività di alpeggio è vitale per l'ambiente e il turismo della valle. "Sostenere gli imprenditori con strade, abitazioni e ricoveri adeguati è essenziale per preservare questa tradizionale attività", ha affermato Delia.

Multifunzionalità delle Poste: Un Centro per la Comunità

Le poste possono diventare un centro multifunzionale, offrendo servizi come prenotazioni mediche e altre attività di supporto alla comunità. "Questa visione integrata può migliorare notevolmente la qualità della vita nelle aree montane", ha concluso Delia Revelli.

Sfide Demografiche: Combattere lo Spopolamento

La provincia di Cuneo è composta per il 50,8% da montagna, per il 26,6% da collina e per il restante 22,6% da pianura. Negli ultimi decenni si è verificato un graduale e continuo spopolamento delle zone alpine, causando disparità economiche e sociali a svantaggio dei residenti dei piccoli comuni. "Dobbiamo invertire questa tendenza negativa, fornendo le risorse necessarie per incentivare la costruzione di insediamenti e l'acquisto di attrezzature per nuove attività imprenditoriali", ha sottolineato Delia. Coinvolgere le nuove generazioni è fondamentale per evitare lo spopolamento delle aree disagiate, spesso causato da carenza di servizi, trasporti pubblici e infrastrutture.

Facilitare il Trasferimento di Piccoli Appezzamenti Agricoli

Delia ha evidenziato anche l'urgenza di facilitare in modo innovativo e concreto il trasferimento in proprietà dei piccoli appezzamenti di terreno agricolo nelle zone montane. "Questa misura permetterà di incentivare l'imprenditorialità locale e rafforzare l'economia del territorio", ha spiegato. Favorire le associazioni fondiarie con adeguati incentivi fiscali può essere una soluzione efficace per promuovere lo sviluppo locale.

Collaborazione e Sinergia: La Chiave del Successo

Delia Revelli ha concluso sottolineando l'importanza della sinergia tra le varie forze in campo: "Solo attraverso una stretta collaborazione e un coordinamento efficace possiamo garantire un futuro prospero e sostenibile per le nostre montagne". Con una visione chiara e innovativa, Delia si propone di trasformare le unioni montane, razionalizzandole e rendendole più operative per offrire un coordinamento reale alle attività che si svolgono nelle unioni di comuni, libere da ogni condizionamento campanilistico. La montagna rappresenta un tesoro inestimabile, un'opportunità da custodire gelosamente per assicurare a chi vi abita condizioni di vita dignitose. Preservare le nostre montagne abitate e i loro territori curati non solo valorizza queste aree, ma protegge anche le pianure sottostanti dagli incombenti fenomeni atmosferici.