A la Morra si celebra il progetto “Gli occhi dei bambini per il Barolo 2020… emozioni e colori in un’etichetta”

Venerdì 7 giugno a partire dalle ore 10,30, come ogni anno, la Cantina Comunale di La Morra ospiterà gli alunni delle classi V della Scuola Primaria di La Morra che hanno partecipato al progetto denominato: “Gli occhi dei bambini per il Barolo 2020… emozioni e colori in un’etichetta”

I ragazzi con l’aiuto della loro insegnante, Daniela Magliano, si sono trasformati per un giorno grafici realizzando una propria etichetta attraverso tratti, linee e colori e per valorizzare l’ottimo risultato, grazie al presidente della Cantina Comunale di La Morra, Matteo Ellena, ogni etichetta verrà riprodotta su laminato ed esposta al pubblico davanti alla Cantina Comunale.

Per l’occasione verrà quindi allestita una mostra “a cielo aperto” visibile gratuitamente.