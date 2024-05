Derby piemontese ad alta tensione: Lorenzoni BCC Bra sconfitta a Torino

Certo è che la Lorenzoni BCC parte in modo tutt' altro che brillante, mentre le padrone di casa della Torino Universitaria incominciano da subito ad aggredire alla ricerca di un risultato che le porti fuori dalla zona retrocessione. Premono con ritmo andando in vantaggio già al dodicesimo di gioco grazie ad una bella penetrazione da destra perfettamente raccolta da Julieta Galli capace di mettere alle spalle di Alina Fadeeva.

Si va al riposo col risultato di parità che sta stretto a Elena Carletti e compagne ed è nella terza frazione che aumentano i giri e arrivano più volte al tiro davanti ad una ottima Omegna che nega in due chiare occasioni la gioia del goal alle braidesi.

Nell'ultimo periodo la squadra crolla innervosita da un arbitraggio incapace di tenere la gara su uno standard di equità e soprattutto di sicurezza. Nell'arco di 10 minuti si subiscono 3 reti in sequenza e di fronte ad un costernato Pino Calonico si chiude col risultato negativo di 1 a 4.

Ci sarà una settimana di riposo per rifiatare, raccogliere le idee e chiudere in modo adeguato un campionato che vede davanti alle neroturchesi, ormai fuori dalla lotta per il titolo, le due isolane, Amsicora di Cagliari e Valverde di Catania.