Grande successo per il Ju Jitsu Spring Camp del team NISHIZAWA a Valdieri

Il weekend ha permesso a tutti loro, in primis, di stringere nuovi legami e amicizie, in un ambiente sereno, il tutto con alla base una passione comune: la passione per le arti marziali.

Allo stesso tempo hanno dovuto confrontarsi con cosa vuol dire condividere tempo e spazi con tanti altri ragazzi, confrontandosi con abitudini, caratteri e personalità differenti dalle proprie. Un bel modo per capire cosa vuol dire crescere come atleti e come parte di un gruppo. Il tutto si è concluso con un pranzo con i genitori presso la struttura dell’oratorio di Valdieri. Si ringraziano per la riuscita della manifestazione i genitori, la parrocchia di Valdieri per i locali, il comune di Valdieri per la palestra, la Cassa di Risparmio di Fossano e Olocco VDL per l’acquisto di materiale sportivo.