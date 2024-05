Ceresole d'Alba: da domani, martedì 28 maggio, via ai lavori di asfaltatura

Da domani, martedì 28 maggio, a giovedì 30 maggio, a Ceresole d'Alba, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, sono previsti lavori straordinari di asfaltatura sulle strade comunali via San Rocco, via Ricciardo (tra le intersezioni con le vie Regina Margherita e Bonissani) e via Regina Margherita (tratto compreso tra il civico n. 19a e intersezione con via con via Sant' Antonio)

Durante lo svolgimento delle asfaltature la circolazione potrà essere temporaneamente modificata. Si invitano i residenti che necessitano di spostarsi a parcheggiare le auto all' esterno delle aree interessate dai lavori.