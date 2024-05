Disgaggio delle rocce instabili lungo la statale del Colle di Tenda: previsti brevi stop alla circolazione

Anas ha iniziato oggi la manutenzione dei versanti lungo la statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja” per un tratto di circa 1 km tra Robilante e Vernante, in provincia di Cuneo.

Per consentire l’esecuzione delle operazioni in sicurezza, in concomitanza con , disgaggi, sono previste brevi chiusure al traffico della durata di circa 20 minuti da oggi lunedì 27 fino a venerdì 31 maggio nella fascia oraria 8:00 - 17:00. La circolazione sarà gestita in loco dai movieri.

Le attività in programma consistono nell’ispezione dei versanti prossimi alla statale con eventuale disgaggio degli ammassi rocciosi instabili e la manutenzione delle reti di protezione già installate in parete.