Volley A2/F: l'albese Alessia Marengo confermata nella Lpm Bam Mondovì

Alessia Marengo indosserà la maglia del Puma anche nella prossima stagione. A comunicarlo la Lpm Bam Mondovì, che questo pomeriggio ha ufficializzato la conferma della giovane schiacciatrice originaria di Alba. L'obiettivo di Alessia è quello di continuare il proprio percorso di crescita, dopo una stagione condita da 10 presenze. Schiacciatrice, adattabile all'occorrenza anche come opposto, Alessia Marengo è pronta a mettersi nuovamente a disposizione di coach Claudio Basso.

Quella di Alessia Marengo è la seconda, probabilmente anche l'ultima, conferma in casa Puma, dopo quella di Miriana Manig. Ricordiamo che Alessia Marengo è figlia d'arte, visto che la mamma, Denise Mercanti, ha un passato importante nella pallavolo femminile, con esperienze anche in A2 (Imperia) e tre anni trascorsi al Cuneo in serie B. Di seguito il comunicato della Lpm Bam Mondovi:

Con Alessia Marengo, l’LPM BAM Mondovì cala il poker!

Alessia Marengo, classe 2003, si conferma una preziosa pedina per la futura formazione monregalese: è lei la quarta pumina della nuova stagione!

Tassello dopo tassello, la nuova LPM BAM Mondovì inizia a prendere forma: in cabina di regia Dana Schmit e Miriana Manig, attaccanti Arianna Lancini e Alessia Marengo.

In attesa di godersi un po’ di relax a Tenerife, Marengo non nasconde la gioia della riconferma a Mondovì: “Sono felice dell’opportunità che mi dà di nuovo Claudio Basso, con lui e con la società mi sono trovata bene. Sono contenta della mia esperienza con la maglia rossoblu dello scorso campionato, ho avuto modo di crescere e di imparare da giocatrici più esperte e mi sono anche divertita. Il gruppo sarà diverso e spero di trovare un buon feeling anche con le nuove compagne. Personalmente cercherò di migliorare sempre, provando a ricavare il mio spazio.”

Non manca poi un messaggio rivolto agli Ultras Puma e a tutti i tifosi, che Alessia Marengo già ha avuto modo di conoscere per il calore, sia in casa al PalaManera, che in trasferta: “Sono entusiasta di rivederli, spero che facciano sempre il tifo per noi, come hanno fatto l’anno scorso!”

La carriera di Alessia Marengo

2018/19: PGS El Gall

2019/20 - 2020/21: Club 76 Chieri

2021/22 - 2022/23: Enercom Fimi Crema

2023/24: LPM Bam Mondovì