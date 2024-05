Volley maschile A3: nuova conferma in casa Savigliano, in regia ci sarà ancora Matteo Pistolesi

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare che anche nella stagione sportiva 2024/25 la cabina di regia della prima squadra guidata da coach Michele Bulleri sarà ancora affidata a Matteo Pistolesi.

Nato a Torino nel 1995, “Pisto” è cresciuto a Cuneo, vestendo sin dalla tenera età la maglia dell’allora Bre Banca Lannutti Cuneo. Da lì, una ricca carriera, qua e là lungo lo Stivale: il Club Italia in B1, quindi la Serie A2 a Siena, Mondovì, Cuneo e Lagonegro, prima dell’esperienza in Superlega con Latina, Ravenna e Piacenza, terminata con il passaggio in Serie A3 ad Aversa nel 2022. Dalla scorsa estate, infine, ecco il ritorno in Granda, per difendere i colori del Monge-Gerbaudo a suon di alzate e giocate di classe.

Lo stesso Pistolesi spiega le motivazioni che lo hanno spinto a restare: “Mi sono trovato benissimo con la squadra, con i miei compagni, con lo staff e con la società, che non ci ha mai fatto mancare nulla. In più, fino a febbraio abbiamo fatto una stagione “super”, quindi ho scelto di rimanere perché da un lato vogliamo confermarci e, dall’altro, provare a fare ancora meglio. Le novità nello staff e nel roster dovranno essere uno stimolo per dimostrare che insieme possiamo ottenere ottimi risultati. Dovremo ripartire dal rammarico per il finale di stagione 2023/24, condizionato dalla defezione di Van de Kamp che, pur essendo stato sostituito alla grande in campo da Brugiafreddo, ci ha tolto qualcosa negli allenamenti, perché eravamo sempre un po’ “corti”. L’addio di Rossato? Sono molto contento per Luca, perche è andato in una grande società, che punta in altissimo. Mi spiace ovviamente che sia andato via, ma ci prendiamo il merito come compagni di avergli dato questa possibilità grazie alle ottime prestazioni dello scorso anno. Chi arriverà saprà farsi valere, perché avrà sicuramente grande motivazione e voglia di dimostrare tutte le sue qualità. Il nostro desiderio sarà quello di metterlo nelle migliori condizioni per rendere al meglio. Sicuramente non è mai facile cambiare, ma lavorando tanto sull’intesa potremo ottenere ottimi risultati”.

Tutto il Volley Savigliano, a partire dal presidente Guido Rosso, augura a Pistolesi di poter raggiungere gli obiettivi che si è prefissato, ancora una volta insieme