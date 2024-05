Da vicino nessuno è normale, Angelina Mango tra gli ospiti di Cattelan

(Adnkronos) - Secondo appuntamento oggi lunedì 27 maggio con 'Da vicino nessuno è normale', l'inedito people show, prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, che approfondisce le piccole e grandi manie umane in maniera originale e divertente. Ospiti di Alessandro Cattelan, in prima serata su Rai 2, sono Fabio ed Eleonora Caressa, Elettra Lamborghini, Angelina Mango, Tommaso Paradiso, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Tanti i meccanismi e i mezzi che Cattelan userà durante ciascuna serata: dal monologo comico alla candid camera, dagli esperimenti sociali ai giochi col pubblico, fino all’esibizione di grandi ospiti in performance spettacolari e interazioni sorprendenti.

Ad accompagnare Alessandro Cattelan, durante il programma, la musica degli Street Clerks e 4 ospiti che comporranno il cast fisso: Stefania Andreoli, Samuele Colajanni, Francesco Fanucchi e Matto Varini.

In questo mix di risate e riflessioni sulla condizione umana, lo show aspira a creare un’esperienza coinvolgente, cercando di trasformare la serata del pubblico in un ricordo indelebile. Filo conduttore e obiettivo di 'Da vicino nessuno è normale' è creare un’esperienza collettiva di gioia contagiosa tra il pubblico in studio e a casa.