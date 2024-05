Renzi: "Leader evocano guerra mondiale, Meloni e Schlein litigano su Telemeloni e Teletubbies"

(Adnkronos) - "Mentre leader internazionali evocano la terza guerra mondiale, Meloni e Schlein litigano su Telemeloni e Teletubbies. Abbiamo un quadro di politica estera difficilissimo e per questo servono gli 'Stati Uniti d'Europa'. Basterebbe il caos internazionale per far capire quanto è urgente inviare a Bruxelles degli statisti". Lo scrive Matteo Renzi sulla sua E-news. "Meloni e Schlein (e Tajani/Calenda) invece si candidano ma poi se eletti non ci vanno e mandano le controfigure -ricorda-. Fatemi capire: se chi si candida e viene eletto poi non va in Europa, con che faccia si chiede ai cittadini di andare a votare? Questo è un punto decisivo della nostra campagna elettorale".

"In un momento di crisi internazionali noi proponiamo gli Stati Uniti d'Europa e se vinciamo, andiamo davvero in Europa. Loro parlano di questioni interne e si candidano per finta. Continuo a pensare che sia uno scandalo", conclude Renzi.