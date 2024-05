Roland Garros, Nadal saluta Parigi: Zverev lo batte in 3 set

(Adnkronos) - Il 14 volte vincitore del torneo Rafael Nadal esce di scena al primo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne. In quella che molto probabilmente è stata la sua ultima partita a Parigi il 37enne spagnolo, ex numero 1 del mondo, sceso al numero 275 a causa di continui problemi fisici, cede al 27enne tedesco Alexander Zverev, numero 4 del ranking Atp e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-5), 6-3 in tre ore e cinque minuti.

La campionessa in carica Iga Swiateek avanza al 2° turno del Roland Garros. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge la transalpina Leolia Jeanjean, numero 148 del ranking Wta e passata attraverso le qualificazioni, con il punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un'ora di gioco.