Roland Garros, oggi Sinner in campo contro Eubanks: orario, dove vederlo in tv

(Adnkronos) - Jannik Sinner scende in campo oggi per il Roland Garros 2024. L'esordio a Parigi dell'azzurro è contro l'americano Christopher Eubanks , incontro in programma sul Suzanne Lenglen. E c'è grande attesa per il ritorno del campione italiano dopo i problemi all'anca che lo hanno costretto prima al ritiro da Madrid e poi al forfait agli Internazionali d'Italia.

Il match sul Suzanne Lenglen è fissato alle 11.00, la sfida sarà trasmessa in diretta tv sui canali 210 e 211 di Sky e in live streaming su Discovery+, Sky Go e Dazn.