Cuneo, slitta a dopo le elezioni il nuovo bando per la nomina dei membri del Consiglio generale della Fondazione CRC

La sede della Fondazione CRC in via Roma a Cuneo

E’ stata fatta slittare “a dopo le elezioni” la scadenza del nuovo bando per la nomina dei membri del Consiglio generale della Fondazione CRC. Avrebbe dovuto concludersi proprio oggi (martedì 27 maggio).



La cosa è stata ripresa in apertura dei lavori della seconda serata di Consiglio comunale della città di Cuneo. La medesima sede in cui - un mese fa e a parziale rattoppo di una situazione di maggioranza che si era fatta davvero tesa - era stato comunicato il lancio del bando stesso).



Il consigliere Giancarlo Boselli (Indipendenti) ha chiesto conto dello slittamento alla sindaca Patrizia Manassero, senza riservarsi una delle sue solite stoccate: “Perché il rinvio? Un motivo politico interno, altre divisioni? Non riuscivate a mettervi d’accordo su un singolo soggetto, vi siete trovati su un altro? Un po’ di umiltà, e un confronto con i capigruppo, eviterebbero a volte pasticci come questi”.

Manassero: “Basta dietrologie”

La sindaca ha rifiutato con forza qualunque dietrologia: “Non mi sembra un pasticcio, sinceramente. La nomina di subentro dev’essere perfezionata entro il 20 di giugno, il bando poteva chiudersi oggi e avremmo potuto fare la scelta più avanti”.



“Ci siamo accorti però che molte delle persone che avevano partecipato al primo bando non avessero compreso le modalità per partecipare anche a questo secondo. Abbiamo cercato di agire di conseguenza” ha concluso Manassero.