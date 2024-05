Il Rotary Club Savigliano al festival della Cultura dedicato al Milanollo

Anche quest’anno Rotary Club Savigliano ha partecipato alla Festa della Cultura.

“MILANOLLO, IL NOSTRO TEATRO, MONUMENTO NAZIONALE - Storia, Arte, Persone ” questi, titolo e tema scelti quest’anno dal sodalizio. Augurio e speranza per il complesso teatrale già riconosciuto proprio in questi giorni Monumento Nazionale alla Camera ed ora in attesa di provvedimento del Senato.

“Da un quinquennio, ha spiegato il Presidente R. C. Savigliano Lodovico Buscatti, cerchiamo d’essere presenti alla Festa della Cultura, importante perché porta la cultura sottocasa, propone occasione di nuove relazioni e valorizzazione di spazi pubblici. In questo caso c’era anche la notizia, sfuggita a molti, di possibilità di nomina del nostro teatro. Un vanto che abbiamo voluto condividere ed il nostro obiettivo era conoscerlo meglio e farlo apprezzare di più…da tutti. Visitandolo e facendocelo raccontare”.

Annunciata da locandine che anche da vetrine in negozi, banca CRS ecc. ammoniva “Mentre aspettiamo nuovi monumenti, salviamo gli antichi” di A. Olmo da Victor Hugo. il club rotariano saviglianese ha organizzato sabato una conferenza. Quattro i relatori, Giovenale Bergesio, Bartolomeo Sergio Buscatti, Marialuisa Durando e Claudio Rolfo, gruppo di architetti che s’erano occupati per quasi un decennio di questo complesso. In sala il perito Franco Gullino anch’egli del gruppo.

Gli oratori, seguiti con vivo interesse, sono partiti da lontano. Il tempo e luogo, la Società d’Azionisti che aveva comprato l’immobile dall’Ospedale. L’uomo, architetto ed urbanista Maurizio Eula, la sua vicenda, capacità e dissapori I disegni scomparsi, fortunosamente poi ritrovati all’archivio di Torino e, con il suo capitolato, ora a Savigliano. Difficoltà e avvenimenti vari con chiusure della struttura e interventi successivi. Altri architetti, pittori e scultori, geometri, altre figure. S’avvertiva un po' la presenza di Antonino Olmo, preside dell’Arimondi, incontrato già molti anni fa da presenti e le scelte effettuate allora sino alle attuali. Con proiezioni, si sono visionati vecchi disegni ed incisioni, fotografie 2012/2010 con contemporanei rilievi e progetti preliminari estesi all’intero complesso e successivi su parte orientale e Via Ferreri.

”Il Milanollo fa parte di quel patrimonio che a fine Ottocento annoverava più d’un migliaio di teatri e che pur tra guerre e distruzioni ne comprende ancora qualche centinaio. Oltre che per prosa e melodramma, costituì luogo di ritrovo e feste. E’ costato periodicamente molti sacrifici a questa comunità, che tuttavia anche da questa presenza trae motivo di vanto.” Così si è espresso il Sindaco di Savigliano Antonello Portera che, ringraziato il rotary per l’iniziativa ha salutato affettuosamente il suo insegnante Renato Scavino, in sala con i soci. Anche la prof. Irma Salvagno del Consiglio di Fondazione CRS ha assicurato l’interesse della Fondazione per l’iniziativa Rotary ed il Teatro. Ha anche ricordato come fosse tradizione annuale una serata danzante nel ridotto degli studenti Arimondi a vigilia della Maturità. Altrettanto per feste di Carnevale, natalizie ed altre. Nel ‘92 ospitò per due giorni un importante convegno su problemi di conservazione e restauro di Piazza Vecchia che attirò ad ampio raggio studiosi e storici.

La visita della struttura, guidata da relatori e custode, iniziata da golfo mistico, proscenio e palco, con vista sull’apparato scenico è proseguita, tramite passaggio nascosto, al foyer, con salita al ridotto e loggetta musici, sala giochi e fumoir. Molto ammirati, decorazioni e quadri.

Dal corridoio dei palchi, tramite le nuove scalette metalliche, anch’esse via di fuga, i visitatori hanno ammirato la nuova scalea di servizio anche al magazzino del teatro. Discesi tutti a ristorante, bar, cucina “intervallo” e “galleria” di piano terra il pomeriggio è piaciuto e si è concluso con le rituali foto di Giovanni Monasterolo ed un “paulin” da Scaraffia.