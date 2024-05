"Il nostro teatro di Sinio" sorride: due premi e una grande festa per i suoi 43 anni

Si tratta di un periodo molto positivo per la compagnia "Il nostro teatro di Sino" diretta da Oscar Barile: sono ben tre gli spettacoli che sono, infatti, portati in scena in Langa e Roero con grandi apprezzamenti di pubblico e di critica: "Premiata merceria Spatusso", "Bel Afé" e "Noios": proprio quest'ultima commedia ha ricevuto due riconoscimenti, tra cui il premio speciale Uilt Piemonte (Unione Italiana Libero Teatro), con la seguente motivazione:

"Un premio al testo originale, non-solo-divertente, dalla trama più concreta e di uso quotidiano. Un grande premio all’uso del miglior dialetto piemontese, espresso, fedelmente, nella forma più pura. Una sfida vincente nel panorama del teatro dialettale Piemontese".

Un riconoscimento è andato anche all'attrice Vanda Boella. "È piaciuta all’intera giuria per la sua interpretazione credibile, pulita, naturale e di grande impatto. La portanza di questo personaggio ha guidato l’intero svolgersi dello spettacolo. Per questo va a lei il premio per la migliore attrice".

Lo spettacolo tratta il tema del conflitto generazionale. I rapporti si evolvono, le esigenze di ognuno si diversificano, antiche consuetudini e modi di stare insieme cambiano senza che si abbia neppure la consapevolezza del mutare delle cose.

In calendario c'è un altro momento importante per la Compagnia: domenica 16 giugno ci sarà una festa a Sinio per celebrare i 43 anni di attività e tutti i compagni di viaggio. Previsti diversi momenti e sorprese (programma in allegato). Si richiede la prenotazione ai numeri: 0173613420 - 3341392727.