Mondovì, cantiere del Borgheletto: in vista dell’ultimazione dei lavori, cambia ancora la viabilità stradale

Il cantiere di riqualificazione del “Borgheletto” procede a ritmi serrati e si appresta a vivere la sua ultima fase di lavori. A partire da questa mattina (martedì 28 maggio), allora, cambia ancora una volta la viabilità stradale della zona: in via Beccaria, infatti, è istituito il senso unico di circolazione a partire da via Biglia verso piazza Cesare Battisti, con l’obbligo per i veicoli in uscita da piazza Roma di dare la precedenza e di svoltare obbligatoriamente a sinistra.