Mondovì: otto i nomi al vaglio del sindaco per un'ulteriore designazione in Fondazione Crc

Si è concluso alle ore 12 di oggi, martedì 28 maggio, il bando utile all’individuazione di un nominativo da designare all’interno del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Il Comune di Mondovì, infatti, ha diritto a nominare un nuovo componente - donna in questo caso - per la sostituzione di Elena Merlatti, recentemente eletta a vicepresidente della Fondazione stessa.

In tal senso sono pervenute sette richieste e nei dettagli: Daniela Bosia, Anna Breida, Alessandra Fissolo, Elda Fulcheri, Stefania Ieriti, Giulia Mansuino e Luisa Martinetti.

Come previsto dall’apposito bando, inoltre, resta valida anche la candidatura presentata in precedenza da Francesca Guarino. A questo punto, in base al Regolamento Comunale, i capigruppo consiliari avranno cinque giorni di tempo per accedere alla documentazione presentata e due ulteriori giorni per formulare eventuali osservazioni.

Una volta verificate le caratteristiche di adeguatezza della candidata, la designazione definitiva da parte del sindaco potrà quindi avvenire da martedì 11 giugno e non oltre mercoledì 19 giugno, termine ultimo indicato dalla Fondazione stessa.