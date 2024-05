Presentato a Garessio il nuovo direttivo Auser Valle Tanaro [FOTO]

Sì è presentato oggi, con la moderazione di Daniele Gazzano, alla presenza di alcuni amministratori della vallata e rappresentanti Auser provinciali e regionali, il nuovo direttivo dell’Auser Valle Tanaro.

Lo scorso 13 maggio il sodalizio aveva eletto Natale Roberi quale proprio presidente, supportato nell'incarico da Monica Conterno, insegnante, e da Piera Angela "Chicca" Alberto, impiegata amministrativa nel Comune di Ceva. Il segretario è Enzo Mao, ex dirigente Asl.





“Ringrazio tutti gli intervenuti – ha detto il presidente Natale Roberi - l’Auser è un’associazione apolitica, collegata alla CGIL, che si prefigge di aiutare persone anziane o con disabilità. Siamo una vallata con popolazione di età avanzata dove in media per 20 decessi abbiamo una nascita. Partendo da questo presupposto, a cui si aggiunge la delocalizzazione dei servizi sanitari si rende necessario la solidarietà tra i residenti ed il mutuo reciproco soccorso”.



L'Auser, associazione no profit, opera sul territorio dal 2006 trasportando gratuitamente gli utenti a visite mediche, portando pasti a domicilio oppure la spesa alimentare e medicinali, facendo semplicemente compagnia o organizzando soggiorni marini e corsi di informatica di base.



Sarà possibile contattare il centralino chiamando il 353/46.98.872, lunedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Per chi volesse destinare il 5 per mille 97321610582. Per donazioni Iban 1738 C0306967684510784365098.



“Le prime attività - hanno spiegato dal neo direttivo al- saranno relative al contatto telefonico per prendere contatto con i volontari e verificare disponibilità del servizio. Oltre a proporre iniziative per accompagnare le persone dal parrucchiere, a ritirare farmaci o visite mediche, ma stiamo lavorando anche per attivare un progetto di per therapy. Vogliamo unire le forze alle altre associazioni presenti sul territorio”.



La giornata si è conclusa con un ringraziamento da parte dell’Auser provinciale a Luciano Basso, già presidente Auser, e a Italo Villabruna e Giuliana Demichelis per il lavoro che hanno svolto in questi anni. Un caloroso benvenuto poi ai nuovi volontari dell’associazione.

Nell’occasione è stata esposta anche una ricerca fotografica curata da Antonio Robotti dedicata alla storia della vita industriale in Valle Tanaro.