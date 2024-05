"Vivere senza scrivere non vivo": a Santo Stefano Belbo torna il Pavese Festival

Tema dell’edizione di quest’anno è " Vivere senza scrivere non vivo" , frase - tratta da una lettera di Cesare Pavese al critico letterario Aldo Camerino del 16 giugno 1950 - che offre la duplice occasione di riflettere sull'indissolubile rapporto tra scrittura e vita, oltre che sulle lettere come mezzo espressivo e testimonianza preziosa di un vissuto personale ma anche di un’epoca e di un ambiente.

Torna a Santo Stefano Belbo da lunedì 2 a lunedì 9 settembre 2024 il Pavese Festival , la manifestazione che ogni anno mette in dialogo arte, letteratura, musica e teatro tra le colline tanto amate dallo scrittore.

«Il tema guida di ogni edizione del Festival - spiega il direttore della Fondazione Cesare Pavese Pierluigi Vaccaneo - vuole essere un’occasione di riflessione non solo sull’opera dello scrittore ma anche sulla consapevolezza della relazione che abbiamo con la nostra interiorità e con ciò che sta fuori da noi. La letteratura deve essere uno spazio dialogico in cui il lettore incontra l’autore ma sopra ogni cosa se stesso: un festival che ha come tema guida la letteratura simbolicamente allestisce un luogo di incontro tra artisti e pubblico e, più di tutto, tra comunità, che ritrovano nel tema guida del festival un aggregatore e un attivatore».