Monticello d’Alba, una donna ferita nello scontro frontale tra due vetture

E’ stata condotta in ospedale a Verduno dai sanitari del servizio regionale di emergenza 118 la donna rimasta ferita nell’incidente stradale verificatosi poco prima delle ore 8 di oggi, martedì 28 maggio, in territorio di Monticello d’Alba.

Il sinistro ha coinvolto una Peugeot 308 e una Fiat Panda. Veicoli che, per cause in corso di accertamento, sono andati a scontrarsi frontalmente all’altezza dell’incrocio per frazione Sant’Antonio presente presso il cimitero del paese.

Ad avere la peggio la donna alla guida della prima vettura: cosciente e vigile, ma ferita agli arti inferiori, la malcapitata era bloccata tra le lamiere del veicolo al punto che per liberarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco giunti sul posto con squadre partite dal distaccamento di Alba e da quello dei volontari di Bra.

Ricevute sul posto le prime cure, la donna è stata trasportata al Dea del "Michele e Pietro Ferrero". Illeso il conducente dell’altra vettura.