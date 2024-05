Ascensori Rossini arriva a Bra

Si avvicina l’apertura del nuovo punto vendita di Ascensori Rossini. Dopo l’evento inaugurale del 30 maggio in via Audisio 9, infatti, prendono il via le attività nella nuova sede della storica azienda specializzata in installazione e manutenzione di ascensori , piattaforme elevatrici e montacarichi dal 1963.

Ascensori Rossini ha da sempre a cuore la tutela del territorio e il benessere della comunità per la quale organizza iniziative a sostegno della stessa. Questa dedizione prende forma nel 2022 con la scelta di costituirsi Società Benefit, nell’intento di rendere sempre più concreto e manifesto il suo impegno sociale e ambientale.

La sicurezza delle persone è quindi il primo obiettivo di questa realtà e viene dimostrato quotidianamente con passione e professionalità dalla squadra di Ascensori Rossini, che coniuga i valori del sapere artigianale del fondatore, Attilio Rossini, e il know-how di ultima generazione.

Per rendere ancora più forte il legame con la provincia di Cuneo e aumentare ulteriormente i suoi standard di sicurezza, l’azienda ha deciso di aprire una nuova filiale a Bra. In questo modo potrà garantire interventi ancora più rapidi e presentare tutti i principali servizi dell’azienda alla popolazione braidese, tra cui il check up gratuito degli impianti.

Ogni intervento di Ascensori Rossini è tagliato su misura del cliente, con proposte specifiche e soluzioni innovative per ogni situazione.

Per fissare un incontro in filiale con il team di esperti dell’azienda è sufficiente contattare il numero verde 800-232150.

Per maggiori informazioni:

www.ascensorirossini.it

info@ascensorirossini.it

Instagram: https://www.instagram.com/ascensorirossini/